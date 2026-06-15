Ξέφρενο γλέντι για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης του Ολυμπιακού μέχρι το πρωί στον Βέρτη

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας ζει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Champions League στη Μάλτα, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Οι «ερυθρόλευκες» γνώρισαν θερμή υποδοχή κατά την άφιξή τους στην Αθήνα, με εκατοντάδες φίλους του συλλόγου να συγκεντρώνονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να τις αποθεώσουν και να πανηγυρίσουν μαζί τους τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία.

Η γιορτή, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις εκδηλώσεις υποδοχής. Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης συνέχισαν τους πανηγυρισμούς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, έχοντας πάντα μαζί τους το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League.

Επόμενος σταθμός των εορτασμών ήταν γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης. Εκεί, οι αθλήτριες του Ολυμπιακού γιόρτασαν την ιστορική τους επιτυχία με τραγούδι, χορό και αμέτρητες φωτογραφίες με το τρόπαιο, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για όλες.