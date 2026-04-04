Ξεκινά μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Θα καταβληθούν συνολικά 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους.
Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους,, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους και
- από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.