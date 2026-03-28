Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με πληρωμές για χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας, από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, θα καταβληθούν συνολικά 94.232.000 ευρώ σε 123.391 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ αι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).



1. Από τον e-ΕΦΚΑ:



Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026.

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:



28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».