Υδατοσφαίριση-Champions League γυναικών: Ο Ολυμπιακός για έβδομη φορά στον τελικό, 14-12 τη Ματαρό

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί την μάχη στο Final Four του Water Polo Champions League Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα φτάνοντας σε μεγάλη νίκη στον δεύτερο ημιτελικό απέναντι στην καταλανική Ματαρό με σκορ 12-14.

Ο Ολυμπιακός συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού γυναικείου πόλο, έχοντας κατακτήσει τρεις φορές το Champions League, το 2015, το 2021 και το 2022. Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει τρία ευρωπαϊκά Super Cup (2015, 2021, 2022), ενώ έχει δώσει το «παρών» σε εννέα Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και σε έξι τελικούς.

Εκτός από τα τρία τρόπαια, οι «ερυθρόλευκες» έχουν αγωνιστεί και σε τρεις ακόμη τελικούς της διοργάνωσης, το 2017, το 2019 και το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία τους στην ευρωπαϊκή ελίτ. Με τις επιτυχίες αυτές, ο σύλλογος έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού γυναικείου πόλο κατά την τελευταία δεκαετία.