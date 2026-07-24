Υπέγραψε σε ομάδα - έκπληξη ο Κούτσιας

Ο Γιώργος Κούτσιας αποχώρησε από την Λουγκάνο και την Ελβετία και μετακομίζει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Φαμαλικάο.

Ο νεαρός διεθνής επιθετικός που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ελβετία και την Λουγκάνο, με την οποία έπαιξε και στο Conference League, αποχώρησε για να ενταχθεί στην Φαμαλικάο. Η πορτογαλική ομάδα είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον 22χρονο επιθετικό από τις αρχές Ιουνίου και τα βρήκε σε όλα με την ελβετική ομάδα.

Ο Κούτσιας ήταν στο Τιτσίνο από τον Ιανουάριο του 2025, αρχικά με τη μορφή δανεισμού από τους Σικάγο Φάιαρ, ενώ με την φανέλα της Λουγκάνο πραγματοποίησε 59 εμφανίσεις και πέτυχε 14 γκολ.