Υποκλοπές: Δεν θα πάει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Δεν θα πάει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.



Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πληροφορίες θα στείλει επιστολή απαντώντας ότι «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».



Την κλήση του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.