Υποστελεχωμένα τμήματα στην επαρχία, να παύσουν τα «πάρεργα» ζητούν οι αστυνομικοί - Τι λέει η ΕΛΑΣ

Καλούνται να τηρήσουν την τάξη σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. Να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και να καταστείλουν το κακό. Η τραγική υπόθεση της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ανέδειξε για μια ακόμη φορά ένα πρόβλημα που ζητά λύση, σύμφωνα με τους ίδιους τους αστυνομικούς. Ορισμένες Αστυνομικές Διευθύνσεις στην ελληνική επαρχία, είναι υποστελεχωμένες, λένε, με τα ποσοστά ν’ αγγίζουν ακόμα και το 40%.

Μια πραγματικότητα που γεννά ανησυχία στους κατοίκους, όπως δηλώνει στον FLASH, ο κ. Σπύρος Λασκαράτος, καπετάνιος και πρόεδρος του Ναυτικού Συλλόγου «Νίκος Καββαδίας», που διοργάνωσε ακόμα και συλλαλητήριο στο νησί, μετά τον θάνατο της 19χρονης κοπέλας. «Εμείς κάναμε αυτό το συλλαλητήριο για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που υπάρχει στο νησί μας. Δηλαδή ότι χάνουμε νέους ανθρώπους από τα ναρκωτικά. Διότι η Μυρτώ δεν είναι η μοναδική. Στο παρελθόν έχουμε χάσει κι άλλα παιδιά. Εικοσάρηδες και τέτοια. Η κοπέλα αυτή, χάθηκε σε αυτό το κενό ανάμεσα στη αδιαφορία του κράτους και στην εγκληματικότητα. Έχουμε έλλειψη αστυνόμευσης εδώ και δεν μπορεί αυτή να εξαντλείται μόνο στους τυπικούς ελέγχους αλλά πρέπει να επικεντρώνεται και στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων. Λόγω του ότι το προσωπικό της αστυνομίας είναι λίγο, δεν υπάρχει η αστυνόμευση που χρειαζόμαστε.

- Εσείς γνωρίζατε ότι το καλοκαίρι είχε έρθει το ελληνικό FBI στο νησί για μια εβδομάδα;

«Ναι, το ξέραμε αυτό και μάλιστα είχαν ησυχάσει πολύ τα πράγματα. Γιατί τότε, το FBI κυνήγησε ορισμένους που ήταν παραβατικοί τύποι, που γύριζαν κι ενοχλούσαν και ηρέμησε η κατάσταση στο καλοκαίρι».

- Όταν λέτε ενοχλούσαν, μιλάτε για προστασία σε μαγαζιά προφανώς;

«Ναι, έτσι νομίζω. Ναι, οπωσδήποτε».

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του προέδρου των Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς, Κώστα Γρηγορόπουλου, στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση αλλά και στον Inkefalonia 89,2. Όπως τόνισε η κατάσταση όχι απλώς δεν βελτιώνεται, αλλά εμφανίζεται χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, με δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον. Οι αριθμοί είναι η απόδειξη: 72 κενά, αφού οι οργανικές θέσεις στο νησί είναι 185 κι οι υπηρετούντες 113. Με λίγα λόγια, η έλλειψη αγγίζει περίπου το 40% και μάλιστα σ’ ένα νησί που λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και έκτασης,

δεν μπορεί να λειτουργήσει με περιορισμένες δυνάμεις. Όπως τόνισε για το σύστημα των μεταθέσεων: «Έρχονται 3-4 αστυνομικοί, φεύγουν 4-5. Το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Όσοι έρχονται, περιμένουν να φύγουν μόλις συμπληρώσουν τη διετία».

Ένα πρόβλημα που μας επιβεβαιώνει κι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης: «Επικοινώνησε ανώτερος αξιωματικός μαζί μου και μου είπε "κύριε Καλλιακμάνη, εμείς κάνουμε δικογραφίες, τους πιάνουμε, την επόμενη μέρα είναι έξω!". Κι αυτό πρέπει να το δούμε. Και φυσικά μου είπαν και συνδικαλιστές εκεί των

αστυνομικών, για το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ότι υπάρχει ζήτημα. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν».

«Λειτουργούμε με το μισό προσωπικό»

Κατά καιρούς, αυτή η ανάγκη επικοινωνείται μέσα από ανακοινώσεις των ίδιων των ένστολων. Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε εκφράσει την αγωνία της για τις σοβαρές ελλείψεις του προσωπικού στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, η τοπική Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής. «Σας γνωρίζουμε ότι η οργανική δύναμη της Δ.Α. Λασιθίου είναι 335 αστυνομικοί, η παρούσα όμως δύναμη ανέρχεται σε μόλις 250, και μάλιστα βαίνει συνεχώς μειούμενη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, από τη Δ.Α. Λασιθίου αποχώρησαν 10 αστυνομικοί, ενώ ήρθαν 6, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να παραμένει και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών».

Στο ίδιο κλίμα είχε κινηθεί κι η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, με ίδια ημερομηνία, που ζητούσε ενισχύσεις και στην οποία, μάλιστα, αναφέρονταν στοιχεία σε βάθος εξαετίας.

Εκ των ανωτέρω, γίνεται απολύτως αντιληπτή και η ακριβής διάσταση του προβλήματος και η ανησυχητική - επικίνδυνη εξέλιξή του. Βασική αιτία αυτού, είναι το παράδοξο που συμβαίνει κάθε χρόνο στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, όπου οι μετατιθέμενοι αστυνομικοί προς αυτήν είναι πάντοτε λιγότεροι από αυτούς που μετατίθενται εκτός αυτής».

«Πρέπει και η δημοτική αστυνομία να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες»

Γιατί όμως η επαρχία εμφανίζει τα μεγαλύτερα κενά, σύμφωνα με τους ίδιους τους αστυνομικούς; Γιατί μεγάλα νησιά όπως η Κεφαλονιά, η Σάμος, η Κρήτη, ισχυρίζονται ότι πιέζονται περισσότερο; Η ενίσχυση περιοχών υψηλής προτεραιότητας, οι ανάγκες στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στα τουριστικά hotspots, καθώς κι οι αποχωρήσεις από συνταξιοδοτήσεις, «γεννούν» προβλήματα που περνούν από τους υπάρχοντες αστυνομικούς και καταλήγουν στον πολίτη. Φταίνε όμως μόνον αυτά;

Ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, Γιώργος Καλλιακμάνης, δίνει και μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα: «Έχουμε 55.000, 56.000 αστυνομικούς στην Ελλάδα. Κάτι δεν γίνεται σωστά για να μην μπορούμε να οργανώσουμε τις υπηρεσίες όπως πρέπει. Και να έχουν όλες οι υπηρεσίες τη δύναμη που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουν στο έργο της προστασίας του πολίτη. Ίσως ασχολούνται οι αστυνομικοί με πολλά πάρεργα. Οπότε δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτό που πρέπει στην ουσία να ασχοληθούν, με την προστασία του πολίτη. Ειδικά με την πρόληψη.

Υπάρχει πρόβλημα. Είναι υποστελοχωμένες όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες στην ελληνική περιφέρεια. Η παρούσα δύναμη είναι η μισή, το 1/3 από την πραγματική οργανική δύναμη που θα έπρεπε να είναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να δουν (οι αρμόδιοι). Όντως υπάρχει πρόβλημα με την εγκληματικότητα ειδικά στην πρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά υπάρχει πρόβλημα πλέον και στην περιφέρεια. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό συνολικά. Πρέπει να υπάρξει ένα οργανόγραμμα τέτοιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν οι υπηρεσίες και στην περιφέρεια».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

«Θα πρέπει να δουλέψουν κι άλλες υπηρεσίες του δημοσίου», συμπληρώνει. Για παράδειγμα, «ο έλεγχος των νυχτερινών καταστημάτων για την είσοδο ανηλίκων και την κατανάλωση αλκοόλ, είναι ένα από αυτά τα «πάρεργα», που θα έπρεπε να επιβαρύνουν τη δημοτική αστυνομία ώστε να μην περιορίζεται στις κλήσεις», εξηγεί ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.



Δημογλίδου στον FLASH: Ενισχύουμε τις πιο μάχιμες υπηρεσίες – Έχει μειωθεί η εγκληματικότητα

Η χώρα μας έχει από τις πιο πολυάριθμες αστυνομίες, απαντά από την πλευρά της η ΕΛ.ΑΣ μέσω της εκπροσώπου της, Κωνσταντίας Δημογλίδου. Ωστόσο, φροντίζουμε να ενισχύουμε τις δυνάμεις όπου και όποτε χρειάζεται και να είμαστε πάντα παρόντες κι αποτελεσματικοί, τονίζει στον FLASH η κυρία Δημογλίδου. Δίωξη εκβιαστών, δίωξη ναρκωτικών, ενισχυτικές δυνάμεις αεροδρομίων, ασφάλειας τάξης και τροχαίας.

«Είμαστε από τις πιο πολυάριθμες -σε σχέση με το έγκλημα που υπάρχει στη χώρα μας- αστυνομίες. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρατηρούμε ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς το καλοκαίρι, φυσικά κι ενισχύεται με επιπλέον δυνάμεις από την υπόλοιπη χώρα και με κλιμάκια -πλέον- του επονομαζόμενου ελληνικού FBI. Για παράδειγμα στην Κεφαλονιά, υπάρχει μόνιμη παρουσία και στελέχωση. Υπάρχει δυναμική στο τμήμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στατιστικά της Ελληνικής Αστυνομίας κι η δραστηριότητά μας, δείχνει μείωση της εγκληματικότητας. Και στη μεσαία εγκληματικότητα και στη μεγάλη. Και στο οργανωμένο έγκλημα».

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ (ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ακόμα και τα στατιστικά που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Αστυνομία, μαρτυρούν εκ του αποτελέσματος το σημαντικό έργο που γίνεται, συμπληρώνει η εκπρόσωπος τύπου… «Είναι όλα μειωμένα. Και οι ληστείες και οι διαρρήξεις και οι κλοπές και οι κλοπές τροχοφόρων».