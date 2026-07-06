Υπόθεση-σοκ στο Πακιστάν: Δύο γυναίκες κατήγγειλαν απαγωγή και ομαδικό βιασμό σε ραντεβού για Crypto

Μια υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές του Πακιστάν έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς δύο γυναίκες καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα απαγωγής και κακοποίησης, αφού ταξίδεψαν στη χώρα για επαγγελματικές επαφές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 35χρονη από την Ολλανδία υποστηρίζει ότι είχε προσκληθεί στο Ισλαμαμπάντ από τον εγγονό του Υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος της είχε υποσχεθεί επαφές με επενδυτές για την εταιρεία της.

Pakistan's Deputy Prime Minister, and Minister for Foreign Affairs, Mohammad Ishaq Dar

Η ίδια αναφέρει ότι στο ταξίδι τη συνόδευε μια 35χρονη φίλη της από τη Βενεζουέλα, με τις δύο γυναίκες να φτάνουν στο Πακιστάν στις 26 Ιουνίου και να παραλαμβάνονται από το αεροδρόμιο από τον ίδιο άνδρα.

🇵🇰 Pakistan One of 2 Christian tourists from Netherlands who were gang raped by Pakistani Deputy PM Ishaq Dar's grandson Mahamad Raza Dar along with his 4 friends is hospitalised after severe bleeding & Internal injury to the genitals & put on ventilator. pic.twitter.com/miDYtxPwxV — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) July 6, 2026

Η μεταφορά στη Λαχόρη και οι καταγγελίες

Όπως καταγγέλλεται, μετά από λίγες ημέρες παραμονής στο Ισλαμαμπάντ, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν σε κατοικία στη Λαχόρη, όπου σύμφωνα με την Ολλανδή, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι τέσσερις ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στον χώρο, τις ακινητοποίησαν και άσκησαν βία, ενώ στη συνέχεια τις κράτησαν αιχμάλωτες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες απαίτησαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία αυξάνονταν σταδιακά από 200.000 δολάρια έως και 2 εκατομμύρια δολάρια, αναφέρει η De Telegraaf.

«Μας απειλούσαν ότι θα μας σκοτώσουν αν δεν πληρώναμε», ανέφερε η 35χρονη, προσθέτοντας ότι δέχθηκαν συνεχείς εκβιασμούς και απειλές κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους.

Η 35χρονη αναφέρει επίσης ότι υπήρξαν απειλές κατά της ζωής τους, ενώ οι δράστες φέρονται να μετέφεραν χρήματα από το κινητό της σε ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, ύψους περίπου 17.000 δολαρίων.

Η απόδραση και η εμπλοκή των αρχών

Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια μετακίνησής τους, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με το όχημα των δραστών.

Στη συνέχεια επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους και ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ αρχικά υπήρξε επιφυλακτικότητα ακόμη και απέναντι στην αστυνομία, μέχρι να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους.

Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, εξετάζοντας τόσο τις καταγγελίες όσο και τη διαδρομή των χρημάτων σε κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, η ολλανδική διπλωματική αποστολή έχει επιβεβαιώσει ότι παρέχεται προξενική υποστήριξη στις δύο γυναίκες, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.