Υποβασταζόμενη και κρατώντας μπαστούνι η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε στο Εφετείο

Γύρω στις 8:30 το πρωί, σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, έφτασε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως η Ρούλα Πισπιρίγκου, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.

Η Πισπιρίγκου εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα. Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, την οποία σκότωσε χορηγώντας της κεταμίνη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ανέβαλε τη δίκη για τις 18 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε τα παιδιά της.