Η Σοφία Ζαχαράκη στο εργοτάξιο της πρώτης φοιτητικής εστίας του Παντείου

Την πορεία των εργασιών για τη δημιουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας στην ιστορία του Παντείου Πανεπιστημίου επιθεώρησε την Τρίτη 21 Ιουλίου, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στο εργοτάξιο του έργου.

Η νέα φοιτητική εστία, που κατασκευάζεται δίπλα στο κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου, αναμένεται να παραδοθεί την Άνοιξη του 2027 και θα διαθέτει συνολικά 196 κλίνες σε 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στο 42% η πρόοδος του έργου

Κατά την επίσκεψή της, παρουσία της πρυτάνεως Χριστίνας Κουλούρη, η υπουργός ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας και της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» για την εξέλιξη των εργασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις 20 Μαΐου 2025, έχει ολοκληρωθεί το 42% του φυσικού αντικειμένου του έργου, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, «επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και επιτρέπουν την ολοκλήρωση και παράδοση της νέας φοιτητικής εστίας την Άνοιξη του 2027».

Έργο 13,6 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.581.850 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για «μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που απασχολεί χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «η ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας δίνει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τι περιλαμβάνει η νέα φοιτητική εστία

Το έργο προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου, την επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τη στατική ενίσχυση του κτιρίου και εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις σε επιφάνεια που ξεπερνά τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της φοιτητικής σίτισης σε παρακείμενο χώρο του Πανεπιστημίου καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ακολουθεί διαγωνισμός για τον εξοπλισμό

Το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε η εστία να παραδοθεί πλήρως λειτουργική.

Το νέο κτίριο θα διαθέτει κοινόχρηστες κουζίνες σε όλους τους ορόφους, χώρους συνάθροισης και ψυχαγωγίας, ενώ θα ανακαινιστεί πλήρως και το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργικότητας, ασφάλειας και συμπερίληψης.