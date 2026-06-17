14χρονος μαθητής-θύμα εκβιασμού, έκλεψε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από τη μητέρα του

Ένας 14χρονος μαθητής γυμνασίου, για περίπου ένα μήνα βίωνε τον απόλυτο εφιάλτη από μία συμμορία που με μπροστάρη έναν 16χρονο τον εκβίαζε και τον ανάγκαζε να κλέβει κοσμήματα από τη μητέρα του και να τους παραδίδει.

Κάποια στιγμή η 44χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία αντιλήφθηκε ότι έλειπαν τα περισσότερα από κοσμήματα της και ανακάλυψε ότι το ανήλικο παιδί της ήταν θύμα εκβιαστών. Κάπως έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί στο ΤΔΕΕ Μαρκοπούλου, ο 14χρονος μίλησε στους αστυνομικούς, και το μεσημέρι του Σαββάτου 12/6 συνελήφθη ο 16χρονος με καταγωγή από την Αλβανία με την κατηγορία της εκβίασης κατά συναυτουργία και της παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων. Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας, ενώ δεν εντοπίστηκαν ένας ακόμη 15χρονος κι ένας 20χρονος, τα ονόματα των οποίων είναι στη δικογραφία και κατηγορούνται.

Ο εκβιασμός είχε ξεκινήσει περίπου στα μέσα Μαΐου, με τον 14χρονο υπό την απειλή άσκησης σωματικής βίας να εξαναγκάζεται να κλέβει τα κοσμήματα της μητέρας του, να τα παραδίδει στον 16χρονο κι από εκεί να καταλήγουν σε ανταλλακτήριο χρυσού έναντι μετρητών. Από την προανάκριση αστυνομικών του ΤΔΕΕ Μαρκοπούλου, προέκυψε ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία των κλεμμένων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε 10.000 ευρώ.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά, ενώ η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.