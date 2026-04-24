Εξαρθρώθηκε «άγουρη» συμμορία που έκλεβε περίπτερα και βενζινάδικα στα Νότια Προάστια

Αστυνομική επιχείρηση στα Νότια Προάστια Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση ομάδας που είχε εμπλακεί σε σειρά ληστειών και κλοπών με στόχο εργαζόμενους σε περίπτερα και πρατήρια καυσίμων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστείες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζουν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί και, όταν τους ζητήθηκε έλεγχος, προσπάθησαν να διαφύγουν, πετώντας κράνη και κουκούλα τύπου full-face. Ακολούθησε καταδίωξη πεζή, ενώ κατά τη σύλληψή τους ο 17χρονος αντιστάθηκε, επιτιθέμενος στους αστυνομικούς. Ένας εξ αυτών τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Κατά την έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χαντζάρα, μαχαίρι και ρούχα που χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε επίσης ένα πιστόλι-ρέπλικα που είχαν πετάξει, καθώς και δίκυκλο όχημα που χρησιμοποιούσαν, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο έναν μήνα πριν από το Παλαιό Φάληρο.

Η έρευνα έδειξε ότι οι δύο ανήλικοι, τουλάχιστον από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, πραγματοποιούσαν ληστείες και κλοπές σε πρατήρια καυσίμων και περίπτερα στα Νότια Προάστια. Δρούσαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, χρησιμοποιώντας μηχανή: ο 16χρονος εισερχόταν στα καταστήματα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και, υπό την απειλή όπλου ή μαχαιριού, αφαιρούσε χρήματα, ενώ ο 17χρονος παρέμενε απ’ έξω ως συνεργός, επιτηρώντας τον χώρο και διευκολύνοντας τη διαφυγή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, αλυσοπρίονο, πλαστικό περίστροφο, σφυρί, δύο κατσαβίδια, το ποσό των 250 ευρώ, φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου και ρουχισμός που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ