Μπορεί να πιστεύετε ότι ένα φλιτζάνι καφέ είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα σας, όμως για όσους είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ενέργειας.

Ο καφές μπορεί προσωρινά να καλύψει την κόπωση, αλλά το φαγητό αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες της χαμηλής ενέργειας, όπως η χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, οι διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα και η απώλεια μυϊκής μάζας που συμβαίνουν με τη γήρανση, εξηγεί η Tara Collingwood, πιστοποιημένη αθλητική διαιτολόγος και συν-συγγραφέας του Flat Belly Cookbook for Dummies, μιλώντας στο eatthis.



Ακολουθούν πέντε επιλογές για πρωινό που ενισχύουν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά από τον καφέ:

Αυγά

Πλούσια σε πρωτεΐνη και βιταμίνες Β, τα αυγά υποστηρίζουν τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη μυϊκή λειτουργία. «Το να ξεκινάτε τη μέρα σας με πρωτεΐνη βοηθά στην πρόληψη των ενεργειακών μειώσεων αργότερα», τονίζει η Collingwood. Είναι εύκολα στην προετοιμασία και ταιριάζουν σε γλυκά ή αλμυρά πρωινά.

Ελληνικό γιαούρτι

Το ελληνικό γιαούρτι προσφέρει πρωτεΐνη σε μικρές ποσότητες, ιδανική όταν η όρεξη είναι μειωμένη. Συμβάλλει στη σταθερή ενέργεια χωρίς τις απότομες αυξομειώσεις που προκαλεί η καφεΐνη. Η προσθήκη μούρων ή ξηρών καρπών ενισχύει τις φυτικές ίνες και τη δύναμη.

Louis Hansel/Unsplash

Γλυκοπατάτα

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και κάλιο, που υποστηρίζουν τη λειτουργία μυών και νεύρων χωρίς να προκαλούν απότομη πτώση σακχάρου. Ιδανικές ψητές ή σε συνδυασμό με αυγά ή ελληνικό γιαούρτι.

Smoothie με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Ένα smoothie με φρούτα, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες τροφοδοτεί τους μύες και σταθεροποιεί το σάκχαρο, προσφέροντας ενέργεια χωρίς να διεγείρει υπερβολικά το νευρικό σύστημα, όπως κάνει ο καφές. Ιδανικό για πολυάσχολα πρωινά.

Μπολ πρωινού με κινόα

Η κινόα συνδυάζει σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, παρέχοντας γρήγορη και σταθερή ενέργεια. Μπορεί να σερβιριστεί γλυκιά με γάλα ή μούρα, ή αλμυρή με αυγά, λαχανικά και τυρί ή λουκάνικο φυτικής προέλευσης.



Συμπερασματικά, η σταθερή ενέργεια προέρχεται από την τροφή, όχι από τον καφέ. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες, σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες είναι το κλειδί για μια πιο δυνατή και δραστήρια μέρα μετά τα 60.