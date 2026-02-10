Μερικές κούπες καφέ ή τσάι κάθε μέρα, κάνουν πέρα μια πολύ γνωστή ασθένεια - Τι έδειξε μελέτη

Χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια έχουν τα άτομα που πίνουν μερικές κούπες τσάι ή καφέ κάθε ημέρα σε σχέση με αυτούς που δεν πίνουν αυτά τα ροφήματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας επιστημονικής μελέτης.

Συγκεκριμένα, τα ιατρικά αρχεία για περισσότερα από 130.000 άτομα έδειξαν ότι -σε ένα διάστημα 40 χρόνων-, όσοι έπιναν συστηματικά δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ -με καφεΐνη- ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι -με καφεΐνη (τεΐνη)- κάθε ημέρα, είχαν 15-20% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια, σε σχέση με εκείνους που δεν έπιναν αυτά τα ροφήματα.

Οι καταναλωτές καφέ κατέγραψαν επίσης ελαφρώς μικρότερη γνωστική εξασθένηση από εκείνους που επέλεξαν ντεκαφεϊνέ και εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένες αντικειμενικές δοκιμασίες εγκεφαλικής λειτουργίας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τακτική κατανάλωση τσαγιού και καφέ είναι καλή για τον εγκέφαλο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, η έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων, καθώς όσοι πίνουν καφεΐνη μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς σε άνοια για άλλους λόγους.

Φωτό: Unsplash

«Η μελέτη μας από μόνη της δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιότητα, αλλά από όσο γνωρίζουμε, είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα απόδειξη που εξετάζει την πρόσληψη καφέ και τσαγιού σε σχέση με τη γνωστική υγεία και είναι σύμφωνη με την ‘εύλογη βιολογία’», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας, Γιου Ζανγκ, ο οποίος μελετά τη διατροφική επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Σε τι μπορεί να οφείλεται η θετική επίδραση

Ο καφές και το τσάι περιέχουν καφεΐνη και πολυφαινόλες, οι οποίες ενδέχεται να προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση, βελτιώνοντας την υγεία των αιμοφόρων αγγείων και μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Οι ουσίες στα ροφήματα θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν θετικά για τη μεταβολική υγεία. Η καφεΐνη, για παράδειγμα, συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη τύπου 2, ενός γνωστού παράγοντα κινδύνου για άνοια.

Τι έδειξαν οι μελέτες

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία 131.821 εθελοντών που συμμετείχαν σε δύο μεγάλες μελέτες δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, τη μελέτη Nurses’ Health και τη μελέτη Health Professionals Follow-up. Και οι δύο μελέτες συμπεριέλαβαν επανειλημμένες αξιολογήσεις της διατροφής των συμμετεχόντων, των διαγνώσεων άνοιας, τυχόν γνωστικής εξασθένησης που παρουσίασαν, καθώς και των βαθμολογιών τους σε αντικειμενικά γνωστικά τεστ σε διάστημα έως και 43 χρόνων.

Συνολικά, οι άνδρες και οι γυναίκες που έπιναν τον περισσότερο καφέ με καφεΐνη είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου, με παρόμοια αποτελέσματα να παρατηρούνται και για το τσάι.

Φωτό: Unsplash

Το αποτέλεσμα φάνηκε να σταθεροποιείται σε δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη. Δεν βρέθηκε σύνδεση μεταξύ του καφέ χωρίς καφεΐνη και της άνοιας.

Έναυσμα για περισσότερη έρευνα

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί εάν τα δύο αυτά ροφήματα προστατεύουν πραγματικά τον εγκέφαλο και με ποιον τρόπο το κάνουν. Σύμφωνα με τον Ζανγκ, οι μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν να διερευνήσουν εάν τα ροφήματα αυτά προκαλούν βιολογικές αλλαγές που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε σαρώσεις ή άλλες εξετάσεις.

Φωτό: Unsplash

Ο Ναβίντ Σατάρ, καθηγητής καρδιομεταβολικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε ότι η σαφήνεια στα αποτελέσματα δεν θα είναι εύκολη, κυρίως επειδή η καφεΐνη μπορεί να έχει καλές και κακές επιπτώσεις στον εγκέφαλο.

Το τσάι και ο καφές περιέχουν αντιοξειδωτικά που μπορεί να είναι ωφέλιμα, ενώ μια δόση καφεΐνης μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να εργάζονται, να μαθαίνουν και να ασκούνται.

Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένους ανθρώπους, η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση, μια σημαντική αιτία άνοιας. «Η καφεΐνη κάνει πολλά πράγματα, μερικά μπορεί να είναι ωφέλιμα, μερικά μπορεί να είναι επιβλαβή, και το καθαρό αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να εκτιμηθεί μέχρι να κάνουμε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή», δήλωσε ο Σατάρ.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι περίπου οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως μπορούν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν, αντιμετωπίζοντας παράγοντες όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η απώλεια ακοής και η υψηλή αρτηριακή πίεση.

«Μην σκέφτεστε τον καφέ ή το τσάι ως μαγική ασπίδα», δήλωσε ο Ζανγκ στον Guardian. «Θα έλεγα ότι η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο καλός ύπνος είναι όλα σημαντικά για την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου».