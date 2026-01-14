Η καφεΐνη επηρεάζει το βάρος και το σάκχαρο στο αίμα, δείχνει μελέτη

Η ποσότητα καφεΐνης που κυκλοφορεί στο αίμα φαίνεται να σχετίζεται με το σωματικό λίπος και με το πόσο αργά ή γρήγορα ο οργανισμός του μεταβολίζει την εν λόγω ουσία, αλλά όχι με το πόσο καφέ πίνει κάποιος. Άτομα στα οποία η ουσία παραμένει περισσότερο στο αίμα τους τείνουν να έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος και λιγότερο συνολικό λίπος, κάτι που μπορεί να επηρεάζει ευρύτερα τη μεταβολική τους υγεία.

Καφεΐνη και διαβήτης

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό BMJ Medicine, συνδέει έμμεσα τα επίπεδα καφεΐνης με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με τα δεδομένα, όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση στο αίμα, τόσο μικρότερος φαίνεται να είναι ο κίνδυνος για διαβήτη. Το ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλο μέρος αυτής της προστατευτικής δράσης δεν είναι άμεσο, αλλά περνά μέσα από τη μείωση του σωματικού βάρους και του λίπους, τα οποία αποτελούν βασικούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, η μελέτη δεν βρήκε σαφή σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα καφεΐνης στο αίμα και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παθήσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η κολπική μαρμαρυγή ή το εγκεφαλικό δεν φάνηκαν να επηρεάζονται από την παρουσία περισσότερης καφεΐνης στο αίμα. Αυτό δείχνει ότι τα πιθανά οφέλη της μπορεί να περιορίζονται κυρίως στον μεταβολισμό και όχι στην καρδιά.

Τα γενετικά δεδομένα

Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε σε γενετικά δεδομένα και όχι σε απλές διατροφικές συνήθειες. Οι επιστήμονες ανέλυσαν πληροφορίες από χιλιάδες ανθρώπους, εστιάζοντας σε γονίδια που επηρεάζουν τον ρυθμό διάσπασης της ουσίας. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να απομονώσουν την επίδρασή της, χωρίς να εμπλέκονται παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση ή οι κοινωνικές συνήθειες.

Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζουν συγκεκριμένα γονίδια που καθορίζουν πόσο γρήγορα μεταβολίζεται η καφεΐνη. Όσοι έχουν γενετικές παραλλαγές που καθυστερούν τη διάσπαση της καφεΐνης, την κρατούν περισσότερη ώρα στο αίμα τους. Παραδόξως, αυτά τα άτομα συνήθως καταναλώνουν λιγότερο καφέ ή άλλα καφεϊνούχα ροφήματα, πιθανόν επειδή νιώθουν την επίδραση της ουσίας πιο έντονα.

Τα ροφήματα καφέ χωρίς θερμίδες

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ροφήματα με καφεΐνη αλλά χωρίς θερμίδες να έχουν μελλοντικά ρόλο στη διαχείριση του σωματικού λίπους. Η καφεΐνη φαίνεται να αυξάνει τη θερμογένεση και την καύση λίπους, δηλαδή διαδικασίες που βοηθούν τον οργανισμό να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες διατροφικές στρατηγικές.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ίδιοι οι επιστήμονες τονίζουν ότι η καφεΐνη δεν είναι πανάκεια. Οι επιδράσεις της στον οργανισμό δεν είναι πάντα θετικές και διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Επιπλέον, τα περισσότερα στοιχεία αφορούν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ οι μακροχρόνιες συνέπειες της συστηματικής κατανάλωσης παραμένουν ασαφείς.