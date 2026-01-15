Στατίνες και διαβήτης τύπου 2: Προστασία και για όσους θεωρούνται χαμηλού κινδύνου

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση στατινών σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 αναζωπυρώνεται, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα οφέλη τους μπορεί να είναι ευρύτερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Για χρόνια, οι στατίνες θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη επιλογή για διαβητικούς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όμως, όσοι είχαν χαμηλή εκτιμώμενη πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού συχνά έμεναν εκτός αυτής της προληπτικής στρατηγικής. Τα νεότερα στοιχεία αμφισβητούν αυτή την προσέγγιση.

Τι κάνουν οι στατίνες και γιατί αφορούν τον διαβήτη

Όπως διαβάζουμε στο SciΤech Daily, οι στατίνες είναι φάρμακα που μειώνουν την «κακή» LDL χοληστερόλη, περιορίζοντας την παραγωγή της στο ήπαρ. Με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνουν τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών στα αγγεία, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου μπορούν να οδηγήσουν σε απόφραξη και σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Η λογική της πρόληψης είναι απλή: όσο νωρίτερα μειωθεί ο κίνδυνος, τόσο μικρότερη η πιθανότητα επιπλοκών στο μέλλον.

Για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο διαβήτης δεν επηρεάζει μόνο τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αλλά προκαλεί σταδιακές βλάβες στα αγγεία και επιταχύνει την αθηροσκλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς εμφανή συμπτώματα, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μπορεί να «χτίζεται» σιωπηλά για χρόνια. Η αγωγή με στατίνες πριν από την εμφάνιση ενός πρώτου εμφράγματος ή εγκεφαλικού –η λεγόμενη πρωτογενής πρόληψη– είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της σύγχρονης ιατρικής.

Τι έδειξε η μεγάλη μελέτη και ποιοι ωφελούνται

Μια νέα μεγάλη μελέτη παρατήρησης έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα σε αυτή τη συζήτηση. Οι ερευνητές ανέλυσαν ιατρικά αρχεία πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας σε άτομα ηλικίας 25 έως 84 ετών που διαγνώστηκαν με διαβήτη τύπου 2 σε βάθος δεκαετίας. Χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη μεθοδολογία που «μιμείται» τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, συνέκριναν όσους ξεκίνησαν στατίνη με όσους δεν έλαβαν τέτοια αγωγή.

Οφέλη, παρενέργειες και τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς

Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τον εκτιμώμενο δεκαετή καρδιαγγειακό τους κίνδυνο: από χαμηλό έως πολύ υψηλό. Το ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι τα οφέλη της στατίνης δεν περιορίστηκαν στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ακόμη και στην ομάδα με χαμηλή πιθανότητα καρδιαγγειακού επεισοδίου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, η χορήγηση στατίνης συνδέθηκε με μετρήσιμη μείωση τόσο της συνολικής θνησιμότητας όσο και των σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε βάθος δεκαετίας λιγότεροι άνθρωποι πέθαναν ή υπέστησαν έμφραγμα ή εγκεφαλικό όταν έπαιρναν στατίνη, ακόμη κι αν αρχικά θεωρούνταν «χαμηλού κινδύνου». Η σχετική μείωση του κινδύνου ήταν της τάξης του 20%, ποσοστό που για την προληπτική ιατρική θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.

Φυσικά, κανένα φάρμακο δεν είναι χωρίς πιθανές παρενέργειες. Η μελέτη εξέτασε και ζητήματα ασφάλειας, καταγράφοντας μια πολύ μικρή αύξηση μυϊκών προβλημάτων σε συγκεκριμένες ομάδες. Τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα είναι ήπια και αναστρέψιμα, ενώ δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος σοβαρών ηπατικών επιπλοκών. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την εικόνα ότι, για τους περισσότερους ασθενείς, το όφελος υπερτερεί των πιθανών παρενεργειών. Οι στατίνες φαίνεται πως μπορούν να προσφέρουν προστασία σε περισσότερους ανθρώπους απ’ όσο νομίζαμε – αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά και εξατομικευμένα.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Annals of Internal Medicine.