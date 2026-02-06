Γιατί οι στατίνες προκαλούν μυϊκούς πόνους – Το μυστήριο που λύθηκε μετά από δεκαετίες

Για δεκαετίες, το αίνιγμα γύρω από τις στατίνες –τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη– ήταν οι μυϊκοί πόνοι που προκαλούν, αναγκάζοντας πολλούς ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία. Υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους δέκα χρήστες εμφανίζει ενοχλήσεις, από ήπια δυσκαμψία μέχρι έντονη αδυναμία. Νέα έρευνα από αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Clinical Investigation έρχεται τώρα να ρίξει φως στον μηχανισμό πίσω από αυτά τα συμπτώματα, εξηγώντας γιατί ένα φάρμακο που σώζει ζωές μπορεί ταυτόχρονα να έχει τόσο έντονες παρενέργειες.

Πώς δρουν οι στατίνες και γιατί είναι απαραίτητες

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, οι στατίνες δρουν μπλοκάροντας ένα βασικό ένζυμο στο ήπαρ, απαραίτητο για την παραγωγή χοληστερόλης. Έτσι μειώνονται τα επίπεδα της «κακής» LDL στο αίμα και περιορίζεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως η αθηροσκλήρωση. Ωστόσο, η δράση τους δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο συκώτι. Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι επηρεάζουν και άλλους μοριακούς στόχους, κάτι που εξηγεί γιατί ορισμένοι ασθενείς βιώνουν ανεπιθύμητες ενέργειες μακριά από το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η πρωτεΐνη-κλειδί στους μυϊκούς πόνους

Στο επίκεντρο της νέας μελέτης βρίσκεται μια πρωτεΐνη με καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των μυών, ο υποδοχέας RyR1. Πρόκειται για ένα είδος «πύλης» που βρίσκεται σε μια δομή γύρω από τις μυϊκές ίνες και ρυθμίζει τη ροή ασβεστίου μέσα στα κύτταρα. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη σύσπαση των μυών, αλλά όταν η ροή του ξεφεύγει από τον έλεγχο, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιστούς.

Χρησιμοποιώντας πειραματόζωα και μια προηγμένη τεχνική απεικόνισης, την κρυο-ηλεκτρονική μικροσκοπία, οι ερευνητές παρατήρησαν με ακρίβεια πώς ορισμένες στατίνες προσδένονται στον RyR1. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη «φωτογράφιση» πρωτεϊνών σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που μέχρι πρόσφατα ήταν αόρατες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι φάρμακα όπως η σιμβαστατίνη μπορούν να κρατούν αυτή την πύλη ανοιχτή περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

Το αποτέλεσμα είναι η ανεξέλεγκτη διαρροή ασβεστίου μέσα στα μυϊκά κύτταρα. Αυτό μπορεί είτε να προκαλέσει άμεση καταστροφή των μυϊκών ινών είτε να ενεργοποιήσει ένζυμα που «τρώνε» τον μυϊκό ιστό. Έτσι εξηγούνται συμπτώματα όπως οι επίμονοι πόνοι, οι κράμπες, η ευαισθησία και η κόπωση. Σε άτομα με γενετικές μεταλλάξεις στον RyR1, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρότερες, με επεισόδια επικίνδυνης υπερθερμίας ή αναπνευστικά προβλήματα λόγω αδυναμίας του διαφράγματος.

Σε σπάνιες αλλά εξαιρετικά επικίνδυνες περιπτώσεις, οι μυϊκές βλάβες μπορούν να οδηγήσουν σε ραβδομυόλυση, μια κατάσταση όπου ο μυϊκός ιστός διαλύεται και τα υπολείμματά του περνούν στο αίμα, απειλώντας τα νεφρά. Ακόμη πιο σπάνια, μπορεί να εμφανιστεί μια αυτοάνοση μορφή μυοσίτιδας, κατά την οποία το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους μύες. Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο μηχανισμός της «διαρροής ασβεστίου» δεν εξηγεί όλα τα περιστατικά, αλλά προσθέτει ένα κομμάτι στο παζλ.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για τους ασθενείς

Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες λύσεις. Από τη μία, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν νέες στατίνες που μειώνουν τη χοληστερόλη χωρίς να επηρεάζουν τον RyR1. Από την άλλη, πειραματικά φάρμακα που «κλείνουν» τις προβληματικές πύλες ασβεστίου έδειξαν, τουλάχιστον σε ζώα, ότι μπορούν να προλάβουν τη μυϊκή αδυναμία. Για τους εκατομμύρια ασθενείς που χρειάζονται στατίνες αλλά φοβούνται τις παρενέργειες, αυτή η ανακάλυψη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.