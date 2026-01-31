Γιατί ο πρωινός καφές έχει καλύτερη μυρωδιά από ότι γεύση

Πόσες φορές δεν έχουμε ξυπνήσει το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί χωρίς το άγχος της καθημερινότητας, της δουλειάς και των υποχρεώσεων για το σπίτι ή την οικογένεια να μας πνίγουν;

Αυτές οι δυο ημέρες είναι που η πρωινή απόλαυση του καφέ παίρνει διαστάσεις ιεροτελεστίας. Ειδικά για όσους απολαμβάνουν στο πρωινό τους έναν ζεστό, δυνατό και αρωματικό καφέ. Βέβαια πολλές φορές ο καφές μπορεί να μυρίζει πιο έντονα, ή να έχει ένα απολαυστικό άρωμα αλλά όχι την ίδια γεύση. Μην ανησυχείτε και μην απορείτε, δεν έχετε πρόβλημα στην γλώσσα ή την γεύση σας, είναι θέμα που συνδυάζει, επιστήμη, βιολογία και φύση!

Όταν μυρίζουμε τον φρεσκοκομμένο καφέ, τα αρωματικά μόρια ταξιδεύουν απευθείας στη μύτη μας σε μια διαδικασία που ονομάζεται «ορθορρινική όσφρηση». Οι πάνω από 800 πτητικές ενώσεις του καφέ -όπως αλδεΰδες, πυραζίνες και φουράνες- δημιουργούν εκείνο το μεθυστικό άρωμα που μας ξυπνάει το πρωί.

Αλλά όταν πίνουμε τον καφέ, συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Τα αρωματικά μόρια ταξιδεύουν από το στόμα προς τη ρινική κοιλότητα μέσω ενός πίσω διαδρόμου, σε μια διαδικασία που ονομάζεται «ρινορρινική όσφρηση». Και εδώ βρίσκεται το μυστικό. Αυτή η «δεύτερη μύτη» αποστέλλει σήματα σε διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου, οπότε ερμηνεύεται με άλλο τρόπο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Barry Smith, ιδρυτή του Κέντρου για τη Μελέτη των Αισθήσεων στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, «όταν βάζετε τον καφέ στο στόμα σας, αναμειγνύεται με το σάλιο που απομακρύνει περίπου 300 από αυτές τις πτητικές ενώσεις». Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε σχεδόν το ένα τρίτο των αρωματικών συστατικών πριν καν φτάσουν στους υποδοχείς όσφρησης.

Επιπλέον, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το σάλιο αλλάζει τον τρόπο που απελευθερώνονται τα αρωματικά μόρια. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Food Research International, όταν ο καφές έρχεται σε επαφή με το σάλιο, η κατανομή των αρωματικών ενώσεων αλλάζει δραματικά σε σύγκριση με την αρχική ανάλυση.

Το πικρό στοιχείο του καφέ επιδεινώνει το πρόβλημα. Η γλώσσα μας είναι βιολογικά προγραμματισμένη να αντιδρά αρνητικά στη γεύση της πικράδας, που είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός προστασίας από τοξίνες και δηλητήρια.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να βελτιώσετε την εμπειρία. Χρησιμοποιήστε φρεσκοαλεσμένους κόκκους, προσπαθήστε διαφορετικές μεθόδους παρασκευής όπως pour-over ή French press, και επιλέξτε κόκκους υψηλής ποιότητας που διατηρούν περισσότερες αρωματικές ενώσεις.