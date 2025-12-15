Ο πιο υγιεινός τρόπος να απολαμβάνεις τον καφέ σου – Και γιατί είναι ώρα να αλλάξεις καφετιέρα

Για πολλά χρόνια θεωρούνταν μια μικρή καθημερινή «αμαρτία», αλλά σήμερα η επιστημονική εικόνα είναι διαφορετική. Ο καφές συγκαταλέγεται πλέον στα ροφήματα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ωφέλιμες ουσίες, αποτελώντας στις ΗΠΑ την κύρια πηγή αντιοξειδωτικών στη διατροφή. Έρευνες τον συνδέουν με χαμηλότερη φλεγμονή και μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέτρια πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο απέναντι σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως το Αλτσχάιμερ και η άνοια, αν και η έρευνα συνεχίζεται.

Δες ποιος τρόπος παρασκευής διατηρεί τα οφέλη του καφέ και γιατί η κλασική καφετιέρα ίσως δεν είναι τελικά η καλύτερη επιλογή για εσένα.