Αδιανόητος καβγάς Κωνσταντοπούλου - Κομνηνάκα: «Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»

Άγριο λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την βουλεύτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, έλαβε χώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, την ώρα της διακοπής της συνεδρίασης.

Οι κάμερες και τα μικρόφωνα είχαν κλείσει, καθώς ο προεδρεύων, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης είχε κατέβει από την έδρα, προκειμένου να μην αντιπαρατεθεί επί προσωπικού με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζω΄η Κωνσταντοπούλου.

Τότε, σύμφωνα με αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε φραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ, σχολιάζοντας πως «οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες».

Μάλιστα, την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική και να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζιο πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Κομνηνάκα. «Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;», της φώναξε η κ. Κομνηνάκα.

«Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει “είσαι ξεφτιλισμένη”. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής…», απάντησε τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ίδια ισχυρίστηκε πως «οι φασίστες μιλάνε έτσι» και πως «τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε και το δάχτυλο».

Η βουλεύτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.

Ο «εκρηκτικός» διάλογος

Ο διάλογος των δυο γυναικών είναι ενδεικτικός της έντασης που επικρατεί στην Ολομέλεια ακόμη και με κλειστές κάμερες:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι λες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με βρίζεις συγκρατήσου….

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδερφό μου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ‘είσαι ξεφτιλισμένη’. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όταν πουλάς εκδούλευση...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί Χούντας…

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Εντάξει πες κι άλλα...