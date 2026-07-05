Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιβεβαίωσε πως δεν θα βρίσκεται στην παρουσίαση του νέου κύκλου του «The Voice», βάζοντας τέλος στα σχετικά σενάρια και εξηγώντας δημόσια τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», ο ηθοποιός, σεναριογράφος και παρουσιαστής τόνισε πως για εκείνον η ποιότητα μιας συνεργασίας είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το αποτέλεσμα.

«Δεν θέλω να το κάνω βαριεστημένα»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε πως αγαπά ιδιαίτερα το μουσικό talent show και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο αισθάνεται πως έκλεισε ο κύκλος του.

«Δεν θα το κάνω το The Voice. Είναι ένα πρόγραμμα που αγαπάω πολύ, το κάνω με ανθρώπους που αγαπώ, είναι φίλοι μου. Νιώθω όμως ότι το έχω κάνει πέντε χρόνια. Δεν θέλω να γίνει κάτι το οποίο θα φθίνει μέσα μου και να το κάνω βαριεστημένα. Και όπως να το κάνουμε, είναι πιο δύσκολη η συνθήκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως οι συνεχείς μετακινήσεις για τα γυρίσματα έπαιξαν επίσης τον ρόλο τους στην απόφασή του.

«Την πρώτη χρονιά μπορεί να τη διασκέδασα, τη δεύτερη φορά δεν διασκέδασα τόσο πολύ το πάρε το πλοίο, πήγαινε στο ξενοδοχείο, κοιμήσου, ξαναπάρε το πλοίο… Δεν θα το κάνω, δεν πειράζει.»

Η σημασία των ανθρώπων σε μια δουλειά

Ο παρουσιαστής στάθηκε και στη σημασία που έχουν για εκείνον οι ανθρώπινες σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να έχω καλές συνεργασίες και να περνάω καλά στη δουλειά μου», είπε, θυμίζοντας μάλιστα την πρώτη χρονιά του «The Voice», όταν μετακινήθηκε από το MEGA στον ΣΚΑΪ.

Με χιούμορ περιέγραψε την αμηχανία που ένιωσε βλέποντας το πρώτο επεισόδιο, καθώς η παρουσία του στην τελική εικόνα ήταν ελάχιστη.

«Παίζεται το πρώτο επεισόδιο και εγώ δεν υπήρχα πουθενά. Ήταν δευτερόλεπτα αυτό που είχα εμφανιστεί. Είχα αισθανθεί πολύ περίεργα και σκέφτηκα ότι ή δεν άρεσα στους Έλληνες ή δεν άρεσα στους Τούρκους ή δεν άρεσα στους Ολλανδούς. Τελικά δεν άρεσα σε κανέναν από τους τρεις. Ακόμα και σε εκείνη τη χώρα, πέρασα ωραία, γιατί με την ομάδα που συνεργαζόμουν περνούσα ωραία.»

Κλείνοντας, σημείωσε πως οι σχέσεις του τόσο με την παραγωγή όσο και με το κανάλι παραμένουν εξαιρετικές, ενώ αποκάλυψε ότι τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα συνεχιστεί η εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με τη Γεωργία Καλτσή.