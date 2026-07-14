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«Αγνοούνται» 20 τόνοι τυρί Έμενταλ στον δρόμο ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία

Ένα μυστήριο καλούνται να λύσουν οι γερμανικές Αρχές, από όπου ξεκίνησε και το φορτηγό με το... νόστιμο εμπόρευμα.

Pixabay
Pixabay
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, να λύσει τον γρίφο του πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Έμενταλ στον δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους, στη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως το φορτίο δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κόσμος Τυρί Βαυαρία Γαλλία Παράξενα

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