Ποιο ελληνικό τυρί είναι στην κορυφή της λίστας του Taste Atlas

Ο παγκόσμιος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas έδωσε την πρωτιά σε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο.



Ξεχώρισε για την ιδιαίτερη γεύση της, η οποία οφείλεται στο ντόπιο αγελαδινό γάλα (με μικρές προσθήκες προβείου ή γίδινου) και στα βότανα του νησιού με τα οποία τρέφονται τα ζώα. Η γλυκιά, βουτυρένια γεύση της και η απαλή της υφή κατέκτησαν τους κριτικούς και τους χρήστες της πλατφόρμας, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση.

Ποια άλλα ελληνικά τυριά είναι στη λίστα

Η χώρα μας κατέκτησε και άλλες θέσεις στη λίστα του Taste Atlas. Ειδικότερα, στην 3η βρέθηκε η γραβιέρα Κρήτης, ενώ την 5η και την 6η θέση κατέκτησαν η κεφαλογραβιέρα και το μετσοβόνε.



Στην πρώτη εικοσάδα βρέθηκαν ακόμα τρία τυριά: Σαν Μιχάλη (11η), λαδοτύρι Μυτιλήνης (14η) και γραβιέρα Αγράφων (16η), ενώ στην 21η θέση βρέθηκε και το κεφαλοτύρι.