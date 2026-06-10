Αιτωλοακαρνανία: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (9/6) στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου στην Αιτωλακαρνανία, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα και το παιδί της εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα περίπου 30 μέτρων κάτω από το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agriniopress.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε πυκνή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν χωρίς καθυστέρηση τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου και την Αστυνομία να σπεύδουν στο σημείο για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Η γυναίκα και το παιδί απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Θέρμου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.