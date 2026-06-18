Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία

Ανατροπή σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν στη Γενεύη της Ελβετίας, καθώς η πακιστανική πλευρά ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, σε δημοσίευμα του BBC, η τελετή της 19ης Ιουνίου ακυρώνεται, διευκρινίζοντας πως το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μάλιστα, ανώτερος αξιωματούχος του Πακιστάν είχε γνωστοποιήσει, ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέβαλε το ταξίδι του στη Γενεύη, επισημαίνοντας πως «η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών τεχνικών διαδρομών για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου».

Τα πρώτα ερωτήματα για την τύχη της τελετής είχαν προκύψει νωρίς το πρωί, όταν ο Σαρίφ προχώρησε σε τροποποίηση ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Συγκεκριμένα, αφαίρεσε παράγραφο στην οποία αναφερόταν ότι το Πακιστάν, με τη στήριξη του Κατάρ ως συν-μεσολαβητή, θα φιλοξενούσε την επίσημη τελετή στη Γενεύη στις 19 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο.

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις κυβερνητικών πηγών του Πακιστάν πως οι προετοιμασίες συνεχίζονταν κανονικά, το σκηνικό μεταβλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, οδηγώντας τελικά στην οριστική ακύρωση της εκδήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεχμπάζ Σαρίφ συγκαταλέγεται μεταξύ των υπογραφόντων του Μνημονίου Συνεργασίας, έχοντας αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στη διαδικασία.