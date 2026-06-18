Βανς: «Το Ιράν δεν θα πάρει δεκάρα αν δεν τηρήσει τη συμφωνία»

Το μήνυμα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λάβει κανένα οικονομικό όφελος εάν δεν τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας έστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.



Ο Βανς υποστήριξε ότι «το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου για το Ιράν λειτουργεί», τονίζοντας πως ήδη καταγράφονται απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή της συμφωνίας.



Όπως ανέφερε, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι ιρανικές δυνάμεις δεν προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τηρώντας μέχρι στιγμής τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας διήλθαν από τα Στενά 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί την υψηλότερη ημερήσια καταγραφή από την έναρξη της κρίσης.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε επίσης ότι η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) επέτρεψε τη διέλευση περίπου δώδεκα πλοίων μέσω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι και η Ουάσιγκτον εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.



Απαντώντας στην κριτική που έχει ασκηθεί σχετικά με τα πιθανά οικονομικά ανταλλάγματα προς την Τεχεράνη, ο Βανς ήταν κατηγορηματικός. «Δεν θα δοθεί ούτε ένα σεντ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οποιοδήποτε οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πλήρη συμμόρφωση της ιρανικής πλευράς.



Όπως τόνισε, εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, το πυρηνικό της πρόγραμμα και οι στρατιωτικές της δυνατότητες θα παραμείνουν αποδυναμωμένα. Αντίθετα, σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει, όπως είπε, «μια μεταμορφωτική σχέση με τη Μέση Ανατολή».



Κλείνοντας, ο Βανς χαρακτήρισε τη συμφωνία «win-win» για τις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί όλα τα μέσα πίεσης, ενώ τα οφέλη για την Τεχεράνη θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τη στάση που θα επιδείξει το επόμενο διάστημα.

«Υπάρχουν πραγματικές διαφωνίες στην Τεχεράνη»

Νέες λεπτομέρειες για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής της συμφωνίας.



Ο Βανς υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του Ιράν καταγράφονται σημαντικές πολιτικές διεργασίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι πιο πραγματιστικές φωνές φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή. «Υπάρχουν πραγματικές διαφωνίες στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ηγεσία της χώρας βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη ημέρα.



Απαντώντας στην κριτική όσων θεωρούν ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί τον σκεπτικισμό, ωστόσο υπογράμμισε πως η συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένους μηχανισμούς πίεσης. Όπως είπε, εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του, δεν θα αποκομίσει κανένα από τα πολιτικά και οικονομικά οφέλη που προβλέπονται. «Δεν αξίζει να το δοκιμάσουμε;» διερωτήθηκε.



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημα η περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας. Αν και η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ χθες, από σήμερα αρχίζει να μετρά η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης των δύο πλευρών.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων. Ο Βανς τόνισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας, είτε πρόκειται για το Ισραήλ είτε για το Ιράν. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η τελική συμφωνία δεν θα επιτρέπει στην Τεχεράνη να αναπτύσσει βαλλιστικά συστήματα ικανά να απειλήσουν ευρύτερες περιοχές εκτός των συνόρων της.



«Δεν μπορείς να πεις σε μια χώρα ότι δεν επιτρέπεται να έχει καμία δυνατότητα αυτοάμυνας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι περιορισμοί αφορούν επιθετικά στρατηγικά οπλικά συστήματα και όχι τα μέσα που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών για το Ιράν

Οι δηλώσεις Βανς έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η έναρξη της περιόδου των 60 ημερών θεωρείται καθοριστική για το αν η συμφωνία θα οδηγήσει σε μόνιμη αποκλιμάκωση ή σε νέα ένταση στην περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα του επιρρίψει ευθύνες σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.



Ο Βανς έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πλαίσιο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν πραγματικές διαφωνίες και ότι οι πιο πραγματιστικές φωνές φαίνεται να ενισχύονται στις εσωτερικές συζητήσεις.



«Υπάρχουν πραγματικές διαφωνίες στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η επόμενη περίοδος θα είναι κρίσιμη για την πορεία των εξελίξεων.

REUTERS/Eric Lee

Απαντώντας σε όσους εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη θα αλλάξει στάση, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί τον σκεπτικισμό, ωστόσο υπογράμμισε πως εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του, δεν θα λάβει κανένα από τα οφέλη της συμφωνίας.



«Δεν αξίζει να το δοκιμάσουμε;» διερωτήθηκε, υπερασπιζόμενος την επιλογή της διαπραγματευτικής διαδικασίας.



Παράλληλα, ο Βανς ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημα η περίοδος των 60 ημερών για την εφαρμογή της συμφωνίας. Όπως διευκρίνισε, αν και το πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ χθες, από σήμερα αρχίζει να μετρά επισήμως το χρονοδιάγραμμα για την τήρηση των δεσμεύσεων.



Αναφερόμενος στο ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας, είτε πρόκειται για το Ισραήλ είτε για το Ιράν.



Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας η Τεχεράνη δεν θα μπορεί να αναπτύσσει βαλλιστικά συστήματα που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για ευρύτερες περιοχές του κόσμου.

«Δεν μπορείς να πεις σε μια χώρα ότι δεν επιτρέπεται να έχει καμία δυνατότητα αυτοάμυνας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι περιορισμοί αφορούν επιθετικά στρατηγικά οπλικά συστήματα και όχι το δικαίωμα μιας χώρας να προστατεύει τον εαυτό της.

Η επόμενη περίοδος των 60 ημερών θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της συμφωνίας, καθώς θα δείξει αν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών μπορούν να οδηγήσουν σε σταθεροποίηση ή σε νέα ένταση.

Για Ισραήλ – Χεζμπολάχ: «Να σταματήσουν οι επιθέσεις, να μην υπάρξει κλιμάκωση στον Λίβανο»

Παρέμβαση για την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει από τις δύο πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή.



Ο Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν από τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ, ενώ παράλληλα κάλεσε την ισραηλινή πλευρά να μην προχωρήσει σε ανεξέλεγκτη στρατιωτική κλιμάκωση στον Λίβανο.



«Και οι δύο πλευρές πρέπει να τηρήσουν το μέρος της συμφωνίας που τους αναλογεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα σύγκρουση.



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναγνώρισε πάντως ότι οι εκεχειρίες είναι συχνά δύσκολες στην εφαρμογή τους και μπορεί να υπάρξουν περιστατικά έντασης, σημειώνοντας ότι μεμονωμένα γεγονότα δεν σημαίνουν απαραίτητα την κατάρρευση μιας συμφωνίας.



Αναφερόμενος παράλληλα στα Στενά του Ορμούζ, ο Βανς ξεκαθάρισε ότι ο στόχος των ΗΠΑ δεν είναι η επιβολή περιορισμών ή οικονομικών επιβαρύνσεων στη ναυσιπλοΐα, αλλά η διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης των πλοίων.



«Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί ποτέ αυτό», δήλωσε, αναφερόμενος στην πρόσφατη κρίση γύρω από τα Στενά, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.



Ο Βανς τόνισε ότι στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι τα Στενά του Ορμούζ να μην χρησιμοποιηθούν ξανά ως μέσο πίεσης ή «στραγγαλισμού» της παγκόσμιας οικονομίας, υποστηρίζοντας πως η σταθερότητα στην περιοχή εξυπηρετεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



Όπως ανέφερε, ακόμη και το Ιράν δεν έχει συμφέρον από μια παρατεταμένη κρίση που θα επηρεάσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την οικονομική δραστηριότητα.