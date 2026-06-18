Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν

Τραμπ κατά επικριτών του για το Ιράν: «Είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοπροαίρετοι, είτε ανόητοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το χρηματιστήριο κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση.

REUTERS/Evan Vucci/File Photo
REUTERS/Evan Vucci/File Photo
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε όσους τον κατηγορούν ότι δεν τήρησε αρκετά σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν στη συμφωνία που υπεγράφη για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας με τις επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι το χρηματιστήριο κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Αυτοί οι ανόητοι, που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ώρα που το Χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου “κατρακυλούν”, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοπροαίρετοι, είτε ανόητοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ (DJT)»

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