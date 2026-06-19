Ντόναλντ Τραμπ στο Axios: Νικήσαμε ολοκληρωτικά το Ιράν - Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε τα όρια της ικανότητάς του να ασκεί εξουσία, δηλώνοντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως «δεν υπάρχουν όρια».

Ο Τραμπ παραδέχθηκε στον δημοσιογράφο του Axios Μαρκ Καπούτο ότι διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία για να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο πόλεμος να εξελιχθεί σε παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Παρόλα αυτά, αρνήθηκε ότι βγήκε με οποιονδήποτε τρόπο «ταπεινωμένος» από αυτή την εμπειρία. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της εξουσίας του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια».

«Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια», συνέχισε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά» και μάλιστα ότι το μνημόνιο κατανόησης «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση».

🔋 EXCLUSIVE: On the next episode of The Axios Show, President Trump tells @marcacaputo that in the aftermath of the Iran war, there are "no limits" to his power. pic.twitter.com/QrNPh3wPX1 — Axios (@axios) June 18, 2026

«Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό;»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος στην πραγματικότητα απέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα ναυτικό αποκλεισμό και ούτε ένα πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Κάποια προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τραμπ αναγνώρισε στη συνέντευξη ότι οι εναλλακτικές αντί της συμφωνίας θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Αντέδρασε έντονα στην ιδέα ότι οι επικριτές του τον ρωτούσαν γιατί δεν ήταν πιο σκληρός απέναντι στο Ιράν. «Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω ανελέητα. Σωστά; Αλλά τι θα κερδίσουμε από αυτό; Το Στενό του Ορμούζ δεν θα είναι ανοιχτό».

«Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα μένει αυτόματα κλειστό», είπε, προσθέτοντας αργότερα: «Αυτό είναι το είδος του πράγματος που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του, ο Τραμπ είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να εξαντλούνται και ότι θα μπορούσε να προκύψει διεθνές σοκ στην αγορά ενέργειας αν το Στενό παρέμενε κλειστό.