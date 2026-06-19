Η δύσκολη ισορροπία ΗΠΑ–Ισραήλ: Ανησυχία για «τορπιλισμό» της συμφωνίας με Ιράν

Ανησυχία επικρατεί στην Ουάσιγκτον ότι το Ισραήλ ενδέχεται να υπονομεύσει την δρομολογούμενη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται η Washington Post. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ επιχειρούν να προωθήσουν μια διπλωματική λύση και να διασφαλίσουν την αποκλιμάκωση της έντασης, ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι νέες ισραηλινές στρατιωτικές κινήσεις θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συμφωνία.



Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαφορετική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ απέναντι στο Ιράν: ενώ οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) εμφανίζονται να επιδιώκουν μια πολιτική διευθέτηση, η ισραηλινή πλευρά θεωρεί ότι η πίεση προς την Τεχεράνη πρέπει να συνεχιστεί. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να εκτιμούν ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση και να θέσει σε κίνδυνο μια ευρύτερη συμφωνία για την περιοχή.



Η εφημερίδα αναδεικνύει έτσι τις αυξανόμενες διαφωνίες μεταξύ δύο στενών συμμάχων, με το ερώτημα πλέον να είναι αν η διπλωματική διαδικασία θα επικρατήσει ή αν οι στρατιωτικές κινήσεις θα καθορίσουν τις επόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο της χώρας του στον Λίβανο, δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.



Το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, ένας στόχος που θα παραβίαζε ένα βασικό στοιχείο της νεοσύστατης συμφωνίας που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα, σύμφωνα με αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η ανάλυση έρχεται σε μια στιγμή αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ - όπως ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του Τζέι Ντι Βανς - οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει δημόσια το Ισραήλ να μην εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία του Τραμπ.



Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε όλο το νότιο Λίβανο σε απάντηση σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ που σκότωσε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανέβαλαν τις συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε το ταξίδι του.

Η απρόβλεπτη εξίσωση στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου

Εάν ο Νετανιάχου εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον Λίβανο, όχι μόνο θα απειλήσει το πλαίσιο μιας συμφωνίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Τετάρτη, αλλά θα μπορούσε να διακόψει τη σχέση με έναν Αμερικανό πρόεδρο που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του τύχη.



Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γαλλία την Τετάρτη για να ανακοινώσει το «μνημόνιο κατανόησης» ΗΠΑ-Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει μια «μικρή διαφωνία για τον Λίβανο» με τον Νετανιάχου και προέτρεψε τον Ισραηλινό ηγέτη να μην «γκρεμίζει ένα κτίριο κάθε φορά που κάποιος μπαίνει σε αυτό που προέρχεται από τη Χεζμπολάχ».

Η νέα έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενόψει των εθνικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου συνδέεται με το να δείξει στο εγχώριο κοινό του ότι δεν θα αποσύρει στρατεύματα από τον Λίβανο και ότι είναι πρόθυμος να κλιμακώσει τις μάχες με τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την έκθεση. Ο αξιωματούχος, όπως και άλλοι που έδωσαν συνέντευξη, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιγράφει επίσης την απογοήτευση του Ισραήλ με τους όρους του ειρηνευτικού μνημονίου Τραμπ, οι οποίοι υπονομεύουν τον ευρύτερο στόχο του να διατηρήσει τη μέγιστη πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην αξιωματούχο. Μεταφέρει επίσης την αντίληψη του Ισραήλ ότι η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά του να αμυνθεί έναντι της Χεζμπολάχ, δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος.



Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν ότι οι όροι δεν εμποδίζουν το Ισραήλ να προβεί σε αντίποινα κατά της Χεζμπολάχ σε περίπτωση που δεχθεί πυρά και ότι οι ανησυχίες του Νετανιάχου ωχριούν σε σύγκριση με την ανάγκη ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας και επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ για την αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η έκθεση αντικατόπτριζε ότι οποιαδήποτε αναστολή των εχθροπραξιών ή αποχώρηση από τον Λίβανο θα θεωρηθεί στο Ισραήλ ως ήττα για τον Νετανιάχου, δήλωσε ο νυν αξιωματούχος.



«Η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στον Λίβανο έχει ως μοναδικό σκοπό την υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών από τις συνεχείς επιθέσεις της Χεζμπολάχ», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κυβέρνησης, απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την ανάλυση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.