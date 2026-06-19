Αναφορές για ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο μετά την εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ

H κατάπαυση του πυρός (στις 16:00 τοπική ώρα) φαίνεται να είναι κατάπαυση του πυρός μόνο κατ' όνομα. Υπάρχουν αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ πως το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου μετά την έναρξη ισχύος της νέας εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, εγείροντας φόβους ότι παραμένει εύθραυστη η κατάσταση στην περιοχή και δημιουργώντας ανησυχίες για το κατά πόσο θα ευοδωθούν οι ευρύτερες προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Aljazeera, παρά την εκεχειρία, τουλάχιστον 12 ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και συνεχείς βομβαρδισμοί πυροβολικού έπληξαν το νότιο Λίβανο μετά την εκεχειρία, σύμφωνα με αναφορές από το έδαφος.

«Περάσαμε την ημέρα σε ένα νοσοκομείο στη Ναμπατιέχ, στο νότιο Λίβανο, σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου με πανοραμική θέα της πόλης και των γύρω χωριών. Η ομάδα μας μέτρησε περισσότερες από δώδεκα ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί. Καθώς φεύγαμε, ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αλλά οι επαφές μας στο νοσοκομείο μας είπαν ότι οι εκρήξεις συνεχίζονταν. Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της Ναμπατιέχ, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 12 επιθέσεις από την προθεσμία εκεχειρίας», μετέδωσε ανταποκρίτρια του BBC.

Υπουργείο Υγείας: 47 νεκροί στις τελευταίες επιδρομές

Iσραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 47 ανθρώπους και τραυμάτισαν 97 άλλους στον Λίβανο την Παρασκευή (19/6), σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά γυναίκες και δύο παιδιά. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν καθώς επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ μια νέα εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).