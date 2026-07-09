Η Alessandra Ambrosio υποδέχθηκε το καλοκαίρι με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της που συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Το διάσημο μοντέλο, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας, μοιράστηκε εικόνες από την παραλία, ποζάροντας μέσα στη θάλασσα με λευκό μπικίνι ενώ δεν δίστασε να ποζάρει topless στην αμμουδιά.

Οι νέες φωτογραφίες από την παραλία

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Alessandra Ambrosio έγραψε: «Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση», συνοδεύοντας τις εικόνες με ένα καλοκαιρινό μήνυμα.

Με φόντο τη χρυσή άμμο και τα καταγάλανα νερά, η Alessandra Ambrosio χάρισε στους εκατομμύρια followers της εικόνες που αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά και διαχρονική κομψότητα. Δεν άργησαν, φυσικά, να γεμίσουν τα σχόλια με αποθεωτικά μηνύματα για τη φυσική ομορφιά και την αψεγάδιαστη εμφάνισή της."

Η πορεία του διάσημου supermodel

Η Alessandra Ambrosio ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ από μικρή ηλικία στη Βραζιλία και σύντομα καθιερώθηκε στη διεθνή σκηνή της μόδας.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους, όπως οι Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy και Louis Vuitton, ενώ έγινε ευρέως γνωστή ως ένα από τα πιο εμβληματικά «αγγελάκια» της Victoria's Secret.

Στην προσωπική της ζωή είναι μητέρα δύο παιδιών, της Anja και του Noah, ενώ το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε σχέση με τον σχεδιαστή κοσμημάτων Buck Palmer, με τον οποίο εμφανίζεται συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις και ταξίδια.