Αλβανία: Κλιμακώνεται η «επανάσταση των φλαμίνγκο» - Διώξεις σε διαδηλωτές για το σχέδιο της Τραμπ

Κλιμακώνεται η ένταση στην Αλβανία γύρω από το αμφιλεγόμενο σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, καθώς οι αλβανικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση διώξεων σε βάρος δεκάδων διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις της «επανάστασης των φλαμίνγκο» στα Τίρανα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, τουλάχιστον 35 άτομα κατηγορούνται για τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου που οδηγεί από τα Τίρανα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε έναν κύκλο καθημερινών διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται από τις 30 Μαΐου, με τους συμμετέχοντες να αντιδρούν στην προωθούμενη τουριστική επένδυση, η οποία φέρεται να συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, έπειτα από έρευνες των δικαστικών και αστυνομικών υπηρεσιών, ασκήθηκαν νέες διώξεις σε βάρος 16 πολιτών για τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό των δρόμων. Παράλληλα, άλλοι 19 διαδηλωτές έχουν ήδη κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται.

Παρά το αυστηρό μήνυμα των αρχών, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Νέα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν επεισόδια ή εντάσεις.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ακύρωση του σχεδίου ανέγερσης του τουριστικού συγκροτήματος, η κατάργηση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και η παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η υπόθεση έχει λάβει σημαντικές πολιτικές διαστάσεις στην Αλβανία, καθώς οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης, αλλά επεκτείνονται και στη συνολική πολιτική διαχείριση μεγάλων αναπτυξιακών έργων από την κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ