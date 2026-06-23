Αλβανία: Αγανακτισμένοι διαδηλωτές διαλύουν κοντέινερς σε παραλία - Βίντεο

Συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία ενάντια στα γιγαντιαία τουριστικά σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ σε προστατευόμενες περιοχές στο Ζβέρνετς, τη Νάρτα και το κοντινό νησί Σαζάν.

Η αναταραχή στη γειτονική χώρα, που πήρε το όνομα «επανάσταση των φλαμίνγκο» από τα πουλιά που συναντά κανείς στον απειλούμενο υδροβιότοπο, δεν έχει σιγήσει, με νέες μεγάλες διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στα Τίρανα.

Οι διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη καταστροφή μιας περιοχής τεράστιου περιβαλλοντικού πλούτου και την παράδοση της χώρας σε ξένα συμφέροντα -με τις ευλογίες του Έντι Ράμα- σπεύδουν να διαδηλώσουν και στον ίδιο τον τόπο που πρόκειται να γίνει η επένδυση, θέτοντας στο στόχαστρο τις πρώτες κατασκευές της εταιρείας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φαίνονται οργισμένοι διαδηλωτές να κάνουν κομμάτια, στην κυριολεξία, τις κατασκευές στην παραλία Kakome κοντά στους Αγίους Σαράντα, στο πλαίσιο των διαμαρτυριών για την εμπορευματοποίηση των παραλιών στη χώρα.

Οι διαδηλωτές φαίνονται να καταστρέφουν τις περιφράξεις με συρματοπλέγματα και τα κοντέινερ των κατασκευαστών, ενώ στη συνέχεια πανηγυρίζουν.