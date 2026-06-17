«Όλα είναι ψέματα»: Ο Ράμα διαψεύδει ότι ο Κούσνερ απέκτησε το νησί Σαζάν στην Αλβανία

Στις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τα σχέδια για την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αλβανίας απάντησε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, διαψεύδοντας ότι έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συμφωνία με επενδυτές, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχει κλειστεί καμία συμφωνία»

Σε συνέντευξή του στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) στο Βερολίνο, ο κ. Ράμα υποστήριξε ότι οι καταγγελίες περί πώλησης του νησιού Σαζάν είναι αβάσιμες.

«Το γεγονός είναι πως δεν έχει κλειστεί καμιά συμφωνία για το νησί Σαζάν. Είναι όλα ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αλβανική κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη σε διαπραγματεύσεις για μια πιθανή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την κατασκευή αυτού που θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ συγκαταλέγεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ωστόσο διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο ίδιος ή η οικογένειά του απέκτησαν το νησί.

Flamingos, sea turtles, political power, and a luxury resort backed by the Trump family are at the center of one of Albania’s most unusual protest movements.



While Prime Minister Edi Rama defends the project as a boost for tourism and investment, critics warn it could threaten… pic.twitter.com/hQHZvEuQ9x — TVP World (@TVPWorld_com) June 16, 2026

Οι δηλώσεις Ράμα έρχονται ενώ εδώ και εβδομάδες καταγράφονται μαζικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης. Χιλιάδες πολίτες έχουν διαδηλώσει στα Τίρανα, με ορισμένες συγκεντρώσεις να συνοδεύονται από επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τις αντιδράσεις σε παραπληροφόρηση, υποστηρίζοντας πως «η Αλβανία έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα όλης της οργής εναντίον του Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο».

Στο επίκεντρο και η χερσόνησος Ζβερνέτς

Πέρα από το νησί Σαζάν, το επενδυτικό σχέδιο αφορά και μια μικρή χερσόνησο κοντά στην πόλη Ζβερνέτς, η οποία χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Νάρτα από την Αδριατική Θάλασσα.

Η περιοχή θεωρείται προστατευόμενη, καθώς αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πτηνά και άλλα είδη πανίδας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ο κ. Ράμα αποκάλυψε ότι οι προκαταρκτικές και ερευνητικές εργασίες στην περιοχή έχουν προσωρινά ανασταλεί λόγω των πιέσεων που ασκούνται, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η επένδυση παραμένει στα σχέδια της κυβέρνησης.

Protest against luxury resort plan by a company linked to Jared Kushner, in Zvernec REUTERS/Fedja Grulovic

Η αντιπαράθεση για το περιβάλλον

Σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό, μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθεί οριστικά σχέδια για καμία από τις δύο τοποθεσίες, ενώ υπογράμμισε ότι θα προηγηθούν οι απαιτούμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος έχουν επικρίνει τις αλλαγές που έγιναν το 2024 στη νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές, υποστηρίζοντας ότι αποδυναμώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας.

Η κυβέρνηση Ράμα υποστηρίζει ότι οι τροποποιήσεις είχαν διευκρινιστικό χαρακτήρα, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την άποψη ότι οι αλλαγές αποδυνάμωσαν τη νομική προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Έντι Ράμα απέρριψε και αυτή την κριτική, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση» η Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ, να εγκρίνει έργα που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα.