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Ράμα για το πολυτελές θέρετρο: «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα ενδιέφερε κανέναν»

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Αλβανία τα σχέδια για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού θέρετρου σε προστατευμένη περιοχή από εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

REUTERS/Stevo Vasiljevic
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα τοποθετήθηκε δημόσια για τις έντονες αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει σχετικά με την επένδυση πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, υποβαθμίζοντας το εύρος των διαδηλώσεων και αποδίδοντάς τες σε πολιτικά κίνητρα.

Όπως δήλωσε στο Politico, «αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα ενδιέφερε κανέναν τι συμβαίνει στην Αλβανία», αφήνοντας αιχμές για το ότι η διεθνής δημοσιότητα γύρω από το έργο είναι υπερβολική.

«Οι αντιδράσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες»

Ο Ράμα υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες δεν έχουν την έκταση που παρουσιάζεται, κάνοντας λόγο για υπερπροβολή από μέσα ενημέρωσης και επικριτές της επένδυσης.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το project θα προκαλέσει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, τονίζοντας ότι η Αλβανία χρειάζεται ξένες επενδύσεις για την ενίσχυση της οικονομίας και του τουρισμού της.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στρατηγική της χώρας είναι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, τα οποία —όπως είπε— έχουν ήδη συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας από το 2013 και μετά.

«Οι ξένοι επενδυτές φέρνουν χρήματα στη χώρα για τους Αλβανούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική.

Το project και οι αντιδράσεις

Το σχέδιο για το πολυτελές resort στην περιοχή του Sazan Island και της παράκτιας ζώνης κοντά στη Vlora έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, που προειδοποιούν για επιπτώσεις σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, όπου ζουν φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες και μεσογειακές φώκιες.

Ωστόσο, ο Ράμα εμφανίζεται σταθερός στην υποστήριξη της επένδυσης, απορρίπτοντας τις περιβαλλοντικές αιτιάσεις ως υπερβολικές και πολιτικά φορτισμένες.

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