Έντι Ράμα: «Τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις: τον Θεό, το σεξ και την ΕΕ»

Με χιούμορ αλλά και σαφή πολιτικά μηνύματα εμφανίστηκε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιείται στο Μαυροβούνιο, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.



Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ράμα ανέφερε σκωπτικά ότι «υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τη διαδικασία ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.



Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για ταχύτερη ενσωμάτωση των υποψήφιων κρατών στην ευρωπαϊκή οικογένεια, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας, αλλά και να προχωρήσει πιο γρήγορα σε ένα μοντέλο σταδιακής ένταξης.



Όπως σημείωσε, η πρόταση αυτή αποτελεί πάγια θέση της αλβανικής κυβέρνησης και πλέον φαίνεται να βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες δεν είναι επαρκείς. «Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό», δήλωσε λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου.



Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι οι επιφυλάξεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για τη διεύρυνση της ΕΕ έχουν πλέον ξεπεραστεί, επισημαίνοντας ότι, παρά τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην ηγεσία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Επανερχόμενος με χιουμοριστική διάθεση στο ζήτημα της ένταξης, ο Έντι Ράμα επανέλαβε ότι όταν η Αλβανία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «θα εξακολουθούν να υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama:



Arnavutluk Avrupa Birliği'ne katıldığında, tahmin edemeyeceğiniz üç şey var: Tanrı, seks ve Avrupa Birliği. pic.twitter.com/cMiIMgkvNs — Conflict (@ConflictTR) June 5, 2026

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τα σχέδια για την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο.



«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από το έργο.



Ο Ράμα υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση είναι πρόωρη, καθώς δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί ολοκληρωμένη πρόταση. Όπως ανέφερε, κορυφαίοι ειδικοί εργάζονται για την προετοιμασία του έργου με στόχο τη δημιουργία «κάτι μοναδικού».



«Πρώτα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο, μετά να το εξετάσουμε και στη συνέχεια να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι που δεν υπάρχει», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή στην κάλυψη του ζητήματος.