Μια δροσερή και θρεπτική σαλάτα με αμπελοφάσουλα, ιδανική για το καλοκαίρι. Τα φρέσκα αμπελοφάσουλα βράζονται ελαφρώς ώστε να παραμείνουν τραγανά και συνδυάζονται με σκορδάτο λαδολέμονο που απογειώνει τη γεύση τους. Η προσθήκη φέτας δίνει αλμύρα και ισορροπεί υπέροχα με την οξύτητα του λεμονιού. Μπορεί να σερβιριστεί ως ελαφρύ κυρίως γεύμα ή συνοδευτικό δίπλα σε ψητά. Ένα απλό αλλά γευστικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας, που αναδεικνύει την εποχικότητα και την καθαρή γεύση των υλικών. Δοκίμασέ το με φρέσκο ψωμί ή παξιμάδι για έξτρα απόλαυση.

Υλικά (για 4 άτομα)

500 γρ. αμπελοφάσουλα (καθαρισμένα)

1-2 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες ή ψιλοκομμένες)

Χυμός από 1 μεγάλο λεμόνι

5 κ.σ. ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο)

Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

200 γρ. φέτα (σε τρίμματα ή κομμένη σε κύβους)

Προαιρετικά: λίγα φύλλα δυόσμου ή βασιλικού για άρωμα

Εκτέλεση

Καθάρισε τα αμπελοφάσουλα κόβοντας τις άκρες και αφαιρώντας τις ίνες (αν υπάρχουν). Βράσε νερό με αλάτι σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Μόλις κοχλάσει, ρίξε τα αμπελοφάσουλα και βράσε για 8-10 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν αλλά να παραμείνουν τραγανά. Στράγγισέ τα και ρίξ’ τα αμέσως σε μπολ με παγωμένο νερό για να διατηρήσουν το χρώμα τους. Στράγγισέ τα καλά. Ετοίμασε το λαδολέμονο: σε ένα μπολ χτύπα το λεμόνι με το ελαιόλαδο, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Σέρβιρε τα αμπελοφάσουλα σε πιατέλα ή σαλατιέρα, περιχύνεις με το σκορδάτο λαδολέμονο και πασπαλίζεις με τη φέτα και τα φρέσκα μυρωδικά.

Tips