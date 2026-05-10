«Αν τη δούμε έξω, δεν θα φύγει ζωντανή» - Οι φόβοι για νέα βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα

Βαριά σκιά πάνω από την Κρήτη έχει αφήσει η δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με τους φόβους για νέο κύκλο βεντέτας και αντεκδίκησης να εντείνονται όσο περνούν οι ημέρες.

Ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του νεαρού και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, την ώρα που φίλοι και συγγενείς του θύματος παραμένουν συγκλονισμένοι από το αιματηρό περιστατικό.

«Όλοι έχουμε μέσα μας το άδικο»

Σε δηλώσεις του στο Mega, στενός φίλος του Νικήτα μίλησε ανοιχτά για το κλίμα οργής που επικρατεί μετά τη δολοφονία, εκφράζοντας παράλληλα φόβους ότι η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε νέα επεισόδια βίας.

Όπως ανέφερε, ο Νικήτας κουβαλούσε εδώ και καιρό μεγάλο ψυχολογικό βάρος από το τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος φίλος του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε τότε ο Νικήτας δεν του ανήκε, αλλά ήταν του πατέρα του ανήλικου θύματος.

Ο φίλος του 20χρονου αποκάλυψε πως ο Νικήτας αισθανόταν τύψεις και στεναχώρια για όσα είχαν συμβεί, ενώ περιέγραψε και περιστατικά έντασης που είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.

Όπως είπε, σε μνημόσυνο για τα 40 ημέρες από τον θάνατο του 17χρονου, ο Νικήτας είχε επιχειρήσει να παραστεί, όμως απομακρύνθηκε από τον χώρο.

«Φοβόταν μετά την πρώτη απόπειρα»

Ο φίλος του θύματος ανέφερε ακόμη ότι είχαν συζητήσει μετά την πρώτη απόπειρα σε βάρος του Νικήτα, αποκαλύπτοντας πως λίγο πριν από τη δολοφονία τους είχε κανονίσει να συναντηθούν για να του μιλήσει για όσα συνέβαιναν.

«Με πήρε τηλέφωνο και ήθελε να βρεθούμε να μου πει τι έχει συμβεί. Δεν πρόλαβε», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει τη στάση της οικογένειας του Νικήτα από το κλίμα οργής που επικρατεί ανάμεσα σε φίλους και ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

«Από την οικογένεια του Νικήτα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Όμως όλοι έχουμε μέσα μας το άδικο αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Ανησυχία για βεντέτα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις του σχετικά με το ενδεχόμενο αντεκδίκησης, καθώς περιέγραψε το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί μετά τη δολοφονία.

Όπως είπε, «αν τη δούμε έξω σε ένα μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη», αναφερόμενος στη σύζυγο του 54χρονου και μητέρα του 17χρονου.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παλιές βεντέτες στην Κρήτη εξακολουθούν να επηρεάζουν καταστάσεις και συμπεριφορές, ωστόσο σημείωσε πως η νεότερη γενιά προσπαθεί να σταματήσει αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας.

«Είναι στο χέρι μας να σταματήσουν οι βεντέτες. Ευτυχώς η νέα γενιά δεν τα κάνει βεντέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, υπό τον φόβο κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.