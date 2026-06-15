Ελλάδα ΕΦΕΤ Ανακλήσεις Προϊόντων

Ανάκληση καπνιστής πέστροφας από τον ΕΦΕΤ – Εντοπίστηκε λιστέρια

Διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

ΦΩΤΟ: ΕΦΕΤ
ΦΩΤΟ: ΕΦΕΤ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στην ανάκληση παρτίδας φιλέτου καπνιστής πέστροφας με την εμπορική ονομασία «frésco» προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε εργαστηριακό έλεγχο. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης κρούσματος λιστερίωσης κατόπιν ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής 16.04.2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14.08.2026 της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Ο Φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΕΦΕΤ Ανακλήσεις Προϊόντων

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader