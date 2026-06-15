Ανάκληση καπνιστής πέστροφας από τον ΕΦΕΤ – Εντοπίστηκε λιστέρια

Στην ανάκληση παρτίδας φιλέτου καπνιστής πέστροφας με την εμπορική ονομασία «frésco» προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε εργαστηριακό έλεγχο. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης κρούσματος λιστερίωσης κατόπιν ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής 16.04.2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14.08.2026 της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.



Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.



Ο Φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.