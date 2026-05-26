ΕΦΕΤ: Ανακαλείται κατεψυγμένος ξιφίας λόγω αυξημένης ποσότητας υδραργύρου

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο ΕΦΕΤ καθώς ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος για την ασφάλεια τροφίμων εντοπίστηκε κατεψυγμένο προϊόν ξιφία με στοιχεία «ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019» της εταιρείας FOUR FISH που κρίθηκε «μη κανονικό – μη ασφαλές» προς κατανάλωση.

Ειδικότερα, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε περιεκτικότητα υδραργύρου πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ως αποτέλεσμα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας και προειδοποίησε τους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι στην αγορά.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων- Έλεγχος για τον προσδιορισμό μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87, με ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126. Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07), για λογαριασμό της εταιρείας FOUR FISH, Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα, από την οποία διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση και στην οποία και διενεργήθηκε η δειγματοληψία. Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., το ληφθέν δείγμα χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.