Ελλάδα ΕΦΕΤ Σαλμονέλα Ανακλήσεις Προϊόντων Τρόφιμα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μπιφτεκιού κοτόπουλου χωρίς γλουτένη λόγω σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση κατεψυγμένου μπιφτεκιού κοτόπουλου χωρίς γλουτένη λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας.

ΕΦΕΤ
ΕΦΕΤ
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προχώρησε σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων 2026».

Το προϊόν αφορά μπιφτέκι κοτόπουλου χωρίς γλουτένη, με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής/κατάψυξης 24/10/2025, που παράγεται από την εταιρεία «Α. Καραγιαννάκης Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο δείγμα.

Ανάκληση παρτίδας και έλεγχοι

Με βάση τα ευρήματα, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το αποσύρουν από τη χρήση.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΕΦΕΤ Σαλμονέλα Ανακλήσεις Προϊόντων Τρόφιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader