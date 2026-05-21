ΕΦΕΤ: Ανάκληση μπιφτεκιού κοτόπουλου χωρίς γλουτένη λόγω σαλμονέλας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προχώρησε σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων 2026».

Το προϊόν αφορά μπιφτέκι κοτόπουλου χωρίς γλουτένη, με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής/κατάψυξης 24/10/2025, που παράγεται από την εταιρεία «Α. Καραγιαννάκης Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο δείγμα.

Ανάκληση παρτίδας και έλεγχοι

Με βάση τα ευρήματα, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το αποσύρουν από τη χρήση.