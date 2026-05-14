ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται στρουντελάκια με γεύση μήλο-κανέλα

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων για το Πρόγραμμα «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα» για το 2026, προχώρησε σε δειγματοληψία προϊόντος με την ονομασία: «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic – Στρουμπελάκια Μήλο/Κανέλα», σε συσκευασία 126 γραμμαρίων, με ημερομηνία λήξης 30/07/26 και χώρα προέλευσης Σερβία. Το προϊόν εισάγεται και διανέμεται στη χώρα μας από την εταιρεία BG SHAPE LTD.

ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το δείγμα εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και κρίθηκε μη κανονικό – μη ασφαλές, καθώς εντοπίστηκε η ουσία κουμαρίνη σε συγκέντρωση υψηλότερη από το επιτρεπτό νομοθετικό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Φορέας απαίτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.