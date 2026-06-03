Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα έτοιμης σαλάτας της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης

Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση της σαλάτας «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε δείγμα του προϊόντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, η ανάκληση αφορά παρτίδα με αριθμό L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία περιλαμβάνει μαρούλι romaine, butterhead και escarole.

Το προϊόν δειγματοληπτήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων για την παρακολούθηση των μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων.



Οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν την παρουσία του μικροοργανισμού, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.