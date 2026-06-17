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ΕΦΕΤ: Επεκτείνεται η ανάκληση προϊόντων καπνιστής πέστροφας

Σε εργαστηριακό έλεγχο εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Listeria monocytogenes.

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Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Σε συνέχεια των από 10.06.2026 και 15.06.2026, ανακλήσεων με σχετικά Δελτία Τύπου του Ε.Φ.Ε.Τ., που αφορούν στα τρόφιμα με τα στοιχεία: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», με ημερομηνία ανάλωσης έως 01/09/2026 και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο), με ημερομηνία ανάλωσης έως 14/08/2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, ενημερώθηκε από την παραγωγό επιχείρηση «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ότι με δική της πρωτοβουλία επεκτείνει την ανάκληση σε όλα τα προϊόντα καπνιστής πέστροφας, ήτοι: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο) και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (ολόκληρη), ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής.

ΕΦΕΤ
ΕΦΕΤ
ΕΦΕΤ
ΕΦΕΤ

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί όλα τα ανωτέρω προϊόντα καπνιστής πέστροφας, να μην τα καταναλώσουν. Σχετική πληροφόρηση διατίθεται και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

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