NASA: Ανακοινώθηκαν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis III - Ανάμεσά τους ο πρώτος Ευρωπαίος

Η NASA έδωσε σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, στη δημοσιότητα τη σύνθεση του πληρώματος που θα συμμετάσχει στην επόμενη αποστολή του προγράμματος Artemis, το οποίο φιλοδοξεί να επαναφέρει ανθρώπους στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στην αποστολή θα λάβουν μέρος οι Αμερικανοί αστροναύτες Ράντι Μπρέσνικ, Φρανκ Ρούμπιο και Αντρέ Ντάγκλας, καθώς και ο Ιταλός Λούκα Παρμιτάνο. Ο τελευταίος γράφει ιστορία ως ο πρώτος Ευρωπαίος που εντάσσεται σε αποστολή του προγράμματος Artemis, το οποίο έχει ως τελικό στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028, αναφέρει το CBS.

Η αποστολή Artemis III, που προγραμματίζεται για το 2027, θα αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα προετοιμασίας, θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αποστολή Apollo 9 του 1969. Τότε, οι αστροναύτες είχαν δοκιμάσει τη σεληνάκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν ακολουθήσει το Apollo 10, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Οι αποστολές αυτές άνοιξαν τον δρόμο για το ιστορικό Apollo 11 και την πρώτη προσελήνωση τον Ιούλιο του 1969.

Τι θα κάνει η αποστολή Artenis III

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis III θα κληθεί να εκτελέσει και να τελειοποιήσει τις ίδιες επιχειρησιακές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν αργότερα σε σεληνιακή τροχιά, στο πλαίσιο της πρώτης αμερικανικής προσελήνωσης έπειτα από σχεδόν 55 χρόνια.

Οι αστροναύτες θα εκτοξευθούν με την κάψουλα Orion, η οποία θα μεταφερθεί από τον πύραυλο Space Launch System (SLS) της NASA. Η αποστολή θα έχει παρόμοιο χαρακτήρα με εκείνον της ιστορικής αποστολής Apollo 9, τον Μάρτιο του 1969, όταν τρεις αστροναύτες δοκίμασαν σε τροχιά γύρω από τη Γη τη σεληνιακή άκατο, το σκάφος δηλαδή που προοριζόταν για την προσελήνωση. Η πτήση εκείνη πραγματοποιήθηκε μετά την επιτυχημένη αποστολή Apollo 8, η οποία είχε τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη στα τέλη του 1968.

Ακολούθησε η αποστολή Apollo 10, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι τελικές δοκιμές της σεληνιακής ακάτου σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ανοίγοντας τον δρόμο για το Apollo 11, που τον Ιούλιο του 1969 πραγματοποίησε την πρώτη προσελήνωση στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Θάλασσα της Γαλήνης» (Sea of Tranquility).

Το αντίστοιχο βήμα του προγράμματος Artemis σε σχέση με το Apollo 8 ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο, όταν το πλήρωμα της αποστολής Artemis II — αποτελούμενο από τον διοικητή Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ, την Κριστίνα Κοχ και τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν — πραγματοποίησε πτήση γύρω από τη Σελήνη.