Ανατροπή με την επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη - Γιατί άλλαξαν τα πλάνα της NASA

Η NASA προχώρησε σε σημαντική αναθεώρηση του προγράμματος Artemis, μεταθέτοντας για αργότερα την πολυαναμενόμενη επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης. Παρότι το Artemis III είχε αρχικά σχεδιαστεί ως η πρώτη επανδρωμένη σεληνιακή προσεδάφιση μετά το Apollo 17, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επιβεβαίωσε πλέον ότι η αποστολή θα έχει διαφορετικό ρόλο: θα επικεντρωθεί σε κρίσιμες δοκιμές σε τροχιά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική κάθοδο στη Σελήνη.

Σύμφωνα με τον επίσημο νέο σχεδιασμό του προγράμματος, το Artemis III θα είναι μια αποστολή δοκιμής συνάντησης και σύνδεσης σε χαμηλή γήινη τροχιά μεταξύ του σκάφους Orion και ενός ή περισσότερων εμπορικών σεληνιακών οχημάτων προσεδάφισης. Η NASA έχει ανακοινώσει ότι στη διάρκεια της αποστολής θα αξιολογηθούν ολοκληρωμένα τα συστήματα υποστήριξης ζωής, επικοινωνιών, πρόωσης και οι νέες διαστημικές στολές, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι κίνδυνοι πριν από την πρώτη πραγματική επανδρωμένη κάθοδο στη Σελήνη.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με την ετοιμότητα των συστημάτων που θα χρειαστούν για μια ασφαλή σεληνιακή αποστολή. Ειδικά το Human Landing System (HLS), το όχημα που θα μεταφέρει το πλήρωμα από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια και πίσω, θεωρείται ακόμη πεδίο αυξημένου τεχνικού ρίσκου. Η ίδια η NASA έχει παραδεχθεί ότι η άμεση μετάβαση σε αποστολή προσεδάφισης δεν προσφέρει αυτή τη στιγμή τον ασφαλέστερο δρόμο προς την επιτυχία.

Πότε θα γίνει η προσελήνωση

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πρώτη επανδρωμένη προσεδάφιση στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis μεταφέρεται πλέον στο Artemis IV, το οποίο η NASA τοποθετεί χρονικά στο 2028. Στη σελίδα της αποστολής, η διαστημική υπηρεσία αναφέρει ρητά ότι δύο μέλη του πληρώματος θα κατέβουν στην επιφάνεια της Σελήνης, θα παραμείνουν περίπου μία εβδομάδα κοντά στον νότιο πόλο και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στη σεληνιακή τροχιά για το ταξίδι της επιστροφής στη Γη.

Το νέο χρονοδιάγραμμα ήρθε μετά και την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης αποστολής του προγράμματος, η οποία εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου 2026 και πραγματοποίησε επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη πριν επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη. Η αποστολή αυτή αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο επιχειρησιακό βήμα της NASA προς την επανδρωμένη εξερεύνηση του φεγγαριού μετά από μισό αιώνα.

Παρά την αναβολή της προσεδάφισης, η NASA παρουσιάζει την αλλαγή ως ενίσχυση και όχι ως οπισθοχώρηση του προγράμματος. Η λογική είναι ότι η επιστροφή στη Σελήνη δεν θα πρέπει να γίνει με βιασύνη, αλλά με σταδιακή επαλήθευση όλων των κρίσιμων τεχνολογιών που θα στηρίξουν όχι μόνο μία αποστολή, αλλά μια μακροχρόνια παρουσία στο φεγγάρι και αργότερα την πορεία προς τον Άρη.