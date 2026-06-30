Αναστάτωση στο Τολό από ορατούς καπνούς μέσα στον οικισμό

Αναστάτωση επικράτησε στο Τολό Αργολίδας, καθώς ξέσπασε φωτιά μέσα σε οικιστικό κομμάτι της περιοχής. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε αρχικά να καίει ξερόχορτα και ελαιόδεντρα.

Όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα φωτογραφικά στιγμιότυπα, μια πυκνή στήλη καπνού αναδύεται ανάμεσα από σπίτια και τουριστικά καταλύματα, στους πρόποδες του λόφου και σε πολύ μικρή απόσταση από την κεντρική παραλιακή ζώνη. Η εικόνα από τον κόλπο δείχνει την εστία να βρίσκεται εγκλωβισμένη στον οικιστικό ιστό, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στους κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα για την φωτιά που αναστάτωσε την τουριστική περιοχή και δείτε φωτογραφίες.