Νέος πολιτιστικός πυρήνας στην Αργολίδα

Ύστερα από δώδεκα χρόνια αναστολής της λειτουργίας του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σύγχρονη εμπειρία γνωριμίας με την ιστορία της αρχαιότερης διαρκώς κατοικημένης πόλης της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η επαναλειτουργία του μουσείου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πολιτιστική ζωή του Άργους και της Αργολίδας, ενισχύοντας τη θέση της περιοχής στον χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα για τα εγκαίνια που πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία περιηγήθηκε στη νέα μόνιμη έκθεση και υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου.