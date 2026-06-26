Τολό: Εντυπωσιακές εικόνες από φώκια που κολυμπά στα καταγάλανα νερά (βίντεο)

Μια ιδιαίτερα ευχάριστη και σπάνια έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στα ανοιχτά στο Τολό Αργολίδας την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, καθώς μια φώκια έκανε την εμφάνισή της και κολύμπησε στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Το όμορφο θηλαστικό προσέγγισε την ακτή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους έτυχε να βρίσκονται εκείνη την ώρα στο σημείο.

Η παρουσία του ζώου έγινε άμεσα αντιληπτή από σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για την φώκια που έδειχνε απόλυτα εξοικειωμένη και κολυμπούσε με άνεση στα κρυστάλλινα νερά, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να καταγράψουν τις εικόνες.