Ναύπλιο: Tο κοιμητήριο στον ευρωπαϊκό χάρτη πολιτισμού

Το Ναύπλιο απέκτησε επίσημη ευρωπαϊκή αναγνώριση για το ιστορικό του κοιμητήριο. Στο Τορίνο παραδόθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής στην πολιτιστική διαδρομή των σημαντικότερων κοιμητηρίων της Ευρώπης, παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας και του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου, Κώστα Καράπαυλου. Μετά την ένταξη του Πάρκου του Κολοκοτρώνη στα ιστορικά πάρκα της Ευρώπης, τώρα πήρε σειρά και το ιστορικό κοιμητήριο Ναυπλίου.

Διαβάστε περισσότερα για την παράδοση του πιστοποιητικού που σήμανε το επίσημο τέλος αυτής της πορείας και ταυτόχρονα την αρχή μιας νέας παρουσίας του Ναυπλίου στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.